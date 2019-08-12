Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиянГлобалМСК.ру 06:45
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Антон Дроздов (см. интервью с ним).Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Единоборства
«Первый канал» покажет бой Ковалев – Ярд
Обновлено в 14:20
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Здоровье
Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом
Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Краснодар» прибыл в Порту на ответный матч ЛЧ
«Краснодар» прилетел в Португалию на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Обновлено в 13:29
Здоровье
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей с ожирением
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей (до 14 лет) страдают от ожирения.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Москве умерла известная DJ Жанна Рассказова
По некоторым данным, девушка могла умереть от передозировки наркотиков. Рассказова родилась в Киеве и была известным диджеем.
Обновлено в 03:49
Футбол
Ольга Дементьева назначена на пост технического директора «Монако»
«Монако» объявляет о реорганизации спортивного отдела клуба и появлении должности технического директора, которую займет Ольга Дементьева.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Алдонин подал иск к МВД на 47,3 млн рублей
Обновлено в 11:03
Общество
«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов
Обновлено в 14:10
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Баскетбол
Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу
Обновлено в 11:22
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Спорт
Космическое приключение Still There выйдет этой осенью
Дата выхода Still There запланирована на осень 2019 года.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Фото новой подруги бывшего мужа Ани Лорак нашли на сайте эскорт-услуг
Фотографию новой подруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу обнаружили на зарубежном сайте так называемых эскорт-услуг.
Обновлено в 09:25
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Как именно белок блокирует цикл жизнедеятельности раковых клеток, пока неизвестно, но специалисты надеются, что дальнейшее изучение Lynx1 поможет создать лекарство, которое бы защитило потребителей табачного дыма от рака легких и других типов опухолей, возникающих из-за курения.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40