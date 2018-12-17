С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.

с чего всё началось

Сотрудники Пенсионного фонда России поздравляют граждан РФ с наступающим Новым годом. Об этом пишет издание «Российская газета». По полученным данным, начиная с 1 января 2019 года вся страна будет готовится к переходу к новым срокам выхода россиян на пенсию.

В ПФР назвали все новые льготы для россиян

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