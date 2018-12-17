Общество

В ПФР назвали все новые льготы для россиян
iReactor
01:40

Сотрудники Пенсионного фонда России поздравляют граждан РФ с наступающим Новым годом. Об этом пишет издание «Российская газета». По полученным данным, начиная с 1 января 2019 года вся страна будет готовится к переходу к новым срокам выхода россиян на пенсию.
iReactor01:40
с чего всё началось

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.
Российская газетавчера в 19:15

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В ПФР напомнили о льготах для людей предпенсионного возраста

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Новые пенсионные льготы в 2019 году. ПФР выпустил памятку

Царьград01:16

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах в 2019 году

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Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

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СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:23
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Общество

Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с начала зимы

Температура воздуха в московском регионе в ночь на понедельник опустилась до минимума с начала зимнего сезона и к 6:00 на базовой городской метеостанции на ВДНХ достигла 15,8 градусов мороза, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 00:06
Здоровье

Минздрав составил памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

«В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в гарантированном объеме без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой правительством Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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Запуск новых правил пользования парковками в Москве прошел успешно

Запуск новых тарифов и правил пользования парковками в Москве в субботу прошёл в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" ("АМПП").
Обновлено вчера в 04:16
Общество

Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»

Обновлено вчера в 11:19
Общество

В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю

В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети.
Обновлено в 00:23
Общество

МФЦ оснастят криптокабинами для оформления загранпаспортов

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Составлен рейтинг самых популярных достопримечательностей России

Обновлено вчера в 23:30
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Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной

Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
Обновлено вчера в 17:57
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В парках Москвы открылось около 40 ледяных горок

Самая длинная ледяная горка открылась в «Сокольниках». Ее высота — более 10 метров, протяженность — около 200 метров.
Обновлено в 00:40
Транспорт

На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек

Московская железная дорога (МЖД) запустила 90 новых электричек на восьми железнодорожных направлениях.
Обновлено в 01:21
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Москалькова поддержала право рэперов на концерты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала право рэперов на проведение концертов, если их тексты не нарушают общепринятых принципов нравственности, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, сообщает сайт омбудсмена.
Обновлено в 02:33
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Россиян предупредили о вспышке острой респираторной инфекции в США

Двадцать два человека заболели острой респираторной инфекцией в американском штате Мериленд, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Доходный дом Быковой в Москве признан памятником архитектуры

В Москве бывший доходный дом купчихи Натальи Быковой признан памятником архитектуры.
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Поток туристов в самый древний город России Керчь после открытия сообщения по Крымскому мосту в мае 2018 года увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС глава городской администрации Сергей Бороздин.
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На востоке Москвы уровень сероводорода превысил норму в 5 раз

Станция в Кожухово зафиксировала высокую концентрацию сероводорода (2,7 ПДК) около 22:00 16 декабря.
Обновлено вчера в 21:41
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