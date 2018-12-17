Общество
В ПФР назвали все новые льготы для россиян
В ПФР назвали все новые льготы для россиянiReactor01:40
Сотрудники Пенсионного фонда России поздравляют граждан РФ с наступающим Новым годом. Об этом пишет издание «Российская газета». По полученным данным, начиная с 1 января 2019 года вся страна будет готовится к переходу к новым срокам выхода россиян на пенсию.
iReactor01:40
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с чего всё началось
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.Российская газетавчера в 19:15
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Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с начала зимы
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Запуск новых тарифов и правил пользования парковками в Москве в субботу прошёл в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" ("АМПП").
Обновлено вчера в 04:16
Общество
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Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала право рэперов на проведение концертов, если их тексты не нарушают общепринятых принципов нравственности, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, сообщает сайт омбудсмена.
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Доходный дом Быковой в Москве признан памятником архитектуры
В Москве бывший доходный дом купчихи Натальи Быковой признан памятником архитектуры.
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Поток туристов в Керчь благодаря Крымскому мосту увеличился в три раза
Поток туристов в самый древний город России Керчь после открытия сообщения по Крымскому мосту в мае 2018 года увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС глава городской администрации Сергей Бороздин.
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