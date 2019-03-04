Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреляКубанские новости вчера в 14:05
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
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C 1 апреля 2019 года будут проиндексированы размеры социальных пенсий
Курган и курганцы28 марта в 04:43
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Политика
Зеленский гарантировал себе второй тур
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160
Ранее пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF) сообщала, что британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Подмосковье неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка
В Люберцах неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка, расположенного в жилом доме.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено 28 марта в 14:35
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Хохлов: «Проиграли, потому что не забиваем, вот и всё»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Политика
В ДНР для Петра Порошенко изготовили двухтонный «Орден Иуды»
Речь идет об "Ордене Иуды", который уже изготовили донецкие мастера. "Награда" диаметром два метра весит более двух тонн.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Футбол
Глушаков выведет «Спартак» на матч с «Ахматом»
Обновлено в 08:48
Происшествия
На машину актера сериала «Бригада» упал сосед
Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено в 01:20
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Экономика
Власти отказались от идеи об установке «умных счетчиков» газа
Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные счетчики» газа из-за чрезмерной дороговизны и риска роста цен.
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко запутался в жалобах на Москву
Украинский президент Петр Порошенко запутался, когда в эфире украинского телеканала принялся жаловаться на Москву.
Обновлено в 09:55
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Гаджеты
Стоимость iPhone X в России резко снизилась
Обновлено в 03:15
Происшествия
Митинг в Барселоне вылился в беспорядки
В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".
Обновлено в 09:50
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Трамп приказал приостановить поддержку Гондураса и Сальвадора
Телеканал ABC сообщает, что американский глава Дональд Трамп поручил госдепартаменту приостановить прямую поддержку трех стран, откуда в США направляются «караваны мигрантов»: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Обновлено в 04:36
Экономика
Компания Ford Sollers продаст заводы в России
Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин
У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:01