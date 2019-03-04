Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреляКубанские новости вчера в 14:05

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
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В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новостивчера в 07:49

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ruвчера в 08:43

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москвавчера в 11:21

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%

ТАССвчера в 09:49

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Интерфаксвчера в 06:20

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Российская газетавчера в 06:06

C 1 апреля 2019 года будут проиндексированы размеры социальных пенсий

Курган и курганцы28 марта в 04:43
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика

Зеленский гарантировал себе второй тур

Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160

Ранее пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF) сообщала, что британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Подмосковье неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка

В Люберцах неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка, расположенного в жилом доме.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено 28 марта в 14:35
Происшествия

В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома

По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено вчера в 08:55
Футбол

Хохлов: «Проиграли, потому что не забиваем, вот и всё»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Политика

В ДНР для Петра Порошенко изготовили двухтонный «Орден Иуды»

Речь идет об "Ордене Иуды", который уже изготовили донецкие мастера. "Награда" диаметром два метра весит более двух тонн.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Обновлено в 04:57
Футбол

Глушаков выведет «Спартак» на матч с «Ахматом»

Обновлено в 08:48
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено в 01:20
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Экономика

Власти отказались от идеи об установке «умных счетчиков» газа

Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные счетчики» газа из-за чрезмерной дороговизны и риска роста цен.
Обновлено в 09:37
Политика

Порошенко запутался в жалобах на Москву

Украинский президент Петр Порошенко запутался, когда в эфире украинского телеканала принялся жаловаться на Москву.
Обновлено в 09:55
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Гаджеты

Стоимость iPhone X в России резко снизилась

Обновлено в 03:15
Происшествия

Митинг в Барселоне вылился в беспорядки

В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".
Обновлено в 09:50
Политика

Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В США суд приговорил геймера к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш

Обновлено в 00:49
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Трамп приказал приостановить поддержку Гондураса и Сальвадора

Телеканал ABC сообщает, что американский глава Дональд Трамп поручил госдепартаменту приостановить прямую поддержку трех стран, откуда в США направляются «караваны мигрантов»: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Обновлено в 04:36
Экономика

Компания Ford Sollers продаст заводы в России

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Политика

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Энергетика

Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин

У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:01
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