Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииРИА Новости 07:49
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля. Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.
Читать в источнике
Оценить569
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено в 20:26
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Общество
Медведев рассказал, как выступал на дискотеках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Сбежавший военный в Тверской области найден мертвым
Военнослужащий с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, найден мертвым.
Обновлено в 02:45
Экономика
Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год
Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки
По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на постоянное зимнее время
Страны Европы в случает отказа от сезонного перевода часов должны, как ранее Россия, перейти на постоянное зимнее время, считает исследователь и руководитель лаборатории по изучению сна в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт (Christian Benedict).
Обновлено в 20:16
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Эфиопии
Обновлено в 21:30
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Кино
Режиссер Аньес Варда умерла во Франции
Обновлено в 06:58
Происшествия
Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»
В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Общество
Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина
Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
Обновлено в 21:02
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 13:14
Общество
Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами
Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23