Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииРИА Новости 07:49

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля. Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.
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С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%

ТАСС09:49

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ru08:43

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москва11:21

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новости07:49

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Интерфакс06:20

C 1 апреля 2019 года будут проиндексированы размеры социальных пенсий

Курган и курганцывчера в 04:43

С понедельника в России вырастут пенсии

Маяк (Челябинская область)вчера в 05:54

Почти 700 тысячам молдавских пенсионеров с 1 апреля повысят пенсии

КП - Молдова13:26
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
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На Луне обнаружена собственность инопланетян – исследователь

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Месси назвал лучших футболистов мира

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«Интер» хочет приобрести Модрича и Ракитича

Миланский клуб хочет купить хавбека «Реала» Луку Модрича и полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
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Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
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Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
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Моуринью может возглавить «Баварию»

Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Политика

Последний день агитации: кандидаты в президенты Украины торопятся раздать избирателям деньги

На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы близ станции МЦК в Москве

Полиция проверяет информацию о стрельбе близ станции Московского центрального кольца (МЦК) около торгово-развлекательного центра "Гагаринский", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 09:17
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 над Северным морем

Российские самолёты в воздушное пространство Британии не заходили.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой

София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

"Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.
Обновлено в 17:09
Авто

Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы

Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Происшествия

Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

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В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Опубликован первый чертеж нового iPhone XI

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
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