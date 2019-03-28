Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииРИА Новости 07:49
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля. Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.
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Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Космос
Плазмозавры похищают американцев: В Майами засняли «танец» авангарда с Нибиру
Как говорят эксперты по истории космоса и психологи, которые работали с жертвами инопланетного произвола, «танец» авангарда с Нибиру в Майами произвел на американцев слишком сильное впечатление, потому что в людей похищают именно светящиеся шары, которые еще известны как плазмозавры.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Технологии
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
«Яндекс» убрал со своих страниц счетчики исследовательской компании Mediascope, при помощи которых она собирает данные об аудитории интернет-площадок.
Обновлено в 11:48
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Космос
Российский ученый рассказал, почему необходимо исследовать Луну
Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, почему человечеству стоит исследовать спутник Земли.
Обновлено в 11:50
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Космос
Ракета Rocket Lab успешно доставила на орбиту спутник компании DARPA
Стало известно, что ракета-носитель американской частной аэрокосмической компании успешно отправила на орбиту экспериментальный спутник связи компании DARPA.
Обновлено в 17:57
Общество
Новые уловки коммунальщиков-мошенников
Жильцов предупреждают: если они не впустят проверяющих, то платить будут как без счетчика, то есть не по показаниям, а по нормам, да еще и по коэффициенту 1,5.
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Технологии
В России создали нейросеть, заполняющую резюме соискателя по его фото
Нейросеть, разработанная сервисом по поиску работу Superjob, заполняет резюме, используя только фотографию соискателя.
Обновлено в 01:00
Игры
На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков
Обновлено в 08:59
Общество
Иностранным мигрантам запретили работать в Якутии
В четверг, 28 марта, глава республики Якутия Айсен Николаев подписал документ, согласно которому иностранным мигрантам запрещено работать в некоторых сферах.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
На Украине опубликовали итоговый предвыборный рейтинг
Социологи показали итоговый вариант рейтинга кандидатов перед президентскими выборами на Украине.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Депутаты Петербурга предлагают узаконить фудшеринг
В ходе рассмотрения вопроса, депутаты предложили ввести налоговые льготы, поощряющие организации, которые активно занимаются подобной благотворительной деятельностью.
Обновлено в 13:50
Общество
Львицу Симону прооперировали в Москве
Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.
Обновлено в 10:56
Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51