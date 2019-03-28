Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииРИА Новости 07:49

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля. Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
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