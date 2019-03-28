Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском 09:56

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
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С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%

ТАСС09:49

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ru08:43

C 1 апреля 2019 года будут проиндексированы размеры социальных пенсий

Курган и курганцывчера в 04:43

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новости07:49

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Интерфакс06:20

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москва11:21

С понедельника в России вырастут пенсии

Маяк (Челябинская область)вчера в 05:54

Почти 700 тысячам молдавских пенсионеров с 1 апреля повысят пенсии

КП - Молдова13:26
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
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Компания Haval в числе своих приоритетных задач в России на ближайший период ставит развитие дилерской сети.
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Армия и оружие

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США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
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Политика

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Политика

Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире

Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
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Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Общество

Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди

Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

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Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
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«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
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Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

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Обновлено в 08:49
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После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Технологии

Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников

Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено в 11:42
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

ВСУ начали испытывать зимнюю форму весной

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США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
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Армия и оружие

Британские истребители сопроводили Ту-160 над Северным морем

Обновлено в 13:43
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

Обновлено в 13:17
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Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

Президент Украины Петр Порошенко объединил в себе все худшие качества "убогих и богомерзских лидеров", заявил в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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Происшествия

Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
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В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Ельце обрушился купол Владимирского храма

Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
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Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
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