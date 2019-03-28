Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
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С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%

ТАССвчера в 09:49

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ruвчера в 08:43

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Российская газетавчера в 06:06

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новостивчера в 07:49

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Интерфаксвчера в 06:20

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москвавчера в 11:21

C 1 апреля 2019 года будут проиндексированы размеры социальных пенсий

Курган и курганцы28 марта в 04:43

Почти 700 тысячам молдавских пенсионеров с 1 апреля повысят пенсии

КП - Молдовавчера в 13:26
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Борис Грачевский похудел на 23 килограмма

Обновлено в 01:00
Космос

В Центре подготовки космонавтов получили самолет Ту-204-300

Позже в ЦПК будет поставлен ещё один самолёт этой серии. Ранее в ЦПК сообщали, что новая техника не поставлялась Центру с 90-х годов.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»

Обновлено в 03:40
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр

В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек

Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком

Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Происшествия

У девочки-подростка в петербургском кафе похитили 200 тысяч рублей

15-летняя девочка, жительница Петербурга, стала жертвой неизвестной злоумышленницы, которая подсела к ней в кафе и, воспользовавшись доверием, похитила у нее 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:58
Гаджеты

В сети появились чертежи iPhone нового поколения

В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием

По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов

Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Футбол

Енисей — Рубин 0:0 (2-й тайм)

Обновлено в 05:02
Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено вчера в 06:17
Энергетика

«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике

Обновлено вчера в 13:45
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:39
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии

"Хоффенхайм" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено вчера в 17:36
Единоборства

Корешков победил Джаспера на Bellator 219

Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
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