Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
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С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%

ТАССвчера в 09:49

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Интерфаксвчера в 06:20

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ruвчера в 08:43

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москвавчера в 11:21

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новостивчера в 07:49

С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии

Газета.Ruвчера в 10:42

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Российская газетавчера в 06:06
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Фанаты проводили вокалиста The Prodigy в последний путь

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Игры

Ubisoft выпустит Anno 1800 в Epic Games Store, из Steam игру уберут

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The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба

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Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Общество

Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России

Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

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При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
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Музыка

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Армия и оружие

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Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Пожар произошел на мебельном складе в Краснодаре

Пожар площадью около 500 кв. м произошел в металлическом ангаре с мебелью в Краснодаре утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:43
Наука

Дату смерти научилась предсказывать нейросеть

Обновлено вчера в 20:58
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов

Было эвакуировано 5 тысяч человек. Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах.
Обновлено в 05:15
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

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Игры

Глобальные продажи SEGA Mega Drive Mini начнутся в сентябре

Продажи SEGA Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября, о чём сообщила SEGA.
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Политика

Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
Футбол

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧР

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Шоу-бизнес

От сексуальной школьницы до тигрицы: Анастасия Решетова восхитила пикантными селфи

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Мужчина упал с высоты на машину актера Виктора Супруна

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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

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