Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
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Музыка
Фанаты проводили вокалиста The Prodigy в последний путь
Обновлено в 00:46
Общество
Мощный ураган в Архангельске снес светофоры, крыши и автомобили
Сильный ветер срывал кровли домов, крушил окна, валил рекламные щиты, заборы, опоры электросети и светофоры.
Обновлено в 04:45
Игры
Ubisoft выпустит Anno 1800 в Epic Games Store, из Steam игру уберут
Ubisoft заявила, что на подобное решение ее подтолкнули успехи Tom Clancy’s The Division 2, которая тоже вышла в Uplay и Epic Games Store, миновав Steam.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
The Sun: «Реал» готовит 145 миллионов на трансфер Погба
«Реал» летом собирается купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Общество
Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России
Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества
При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Музыка
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено вчера в 04:54
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Пожар произошел на мебельном складе в Краснодаре
Пожар площадью около 500 кв. м произошел в металлическом ангаре с мебелью в Краснодаре утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:43
Наука
Дату смерти научилась предсказывать нейросеть
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов
Было эвакуировано 5 тысяч человек. Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах.
Обновлено в 05:15
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Обновлено вчера в 21:56
Политика
В Словакии началось голосование во втором туре президентских выборов
В Словакии началось голосование во втором туре президентских выборов, сообщила государственная избирательная комиссия.
Обновлено в 05:14
Игры
Глобальные продажи SEGA Mega Drive Mini начнутся в сентябре
Продажи SEGA Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября, о чём сообщила SEGA.
Обновлено в 04:06
Политика
Трамп захотел обсудить Венесуэлу с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 20:59
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено 28 марта в 21:50
Шоу-бизнес
От сексуальной школьницы до тигрицы: Анастасия Решетова восхитила пикантными селфи
Анастасия Решетова опубликовала сразу несколько фотографий в сексуальных нарядах.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Мужчина упал с высоты на машину актера Виктора Супруна
Обновлено в 02:36
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21