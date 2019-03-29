В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

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