В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Общество Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.

Политика Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Музыка Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Транспорт Пять станций Сокольнической линии метро Москвы закрыли для пассажиров Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Политика Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.

Общество ДВФУ присоединится к акции «Час Земли» В рамках акции в ДВФУ пройдут викторина, посвященная охране природы, экологическим проблемам и инициативам ООН и WWF.

Общество Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.

Авто Lexus анонсировала премиальный минивэн Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.

Политика Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

Кино Умерла французский режиссер Аньес Варда Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.

Общество Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Армия и оружие Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Авто Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.

Политика В Словакии начался второй тур президентских выборов В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.

Политика Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера 24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Политика Зеленский стал фаворитом британских букмекеров Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.