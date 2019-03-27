Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
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С 1 апреля социальные пенсии челябинцев проиндексируют на 2 процента
Челябинский обзор27 марта в 10:27
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Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.
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Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата
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