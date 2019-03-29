Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
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С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 2%

ТАССвчера в 09:49

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Интерфаксвчера в 06:20

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ruвчера в 08:43

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москвавчера в 11:21

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новостивчера в 07:49

С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии

Газета.Ruвчера в 10:42

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Российская газетавчера в 06:06

Почти 700 тысячам молдавских пенсионеров с 1 апреля повысят пенсии

КП - Молдовавчера в 13:26
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
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Происшествия

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Авто

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Обновлено 28 марта в 03:34
Происшествия

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Общество

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Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб

Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Футбол

Президент «Эспаньола» ответил на шутку защитника «Барселоны» Пике

Обновлено в 01:45
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Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества

При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

Обновлено вчера в 18:36
Хоккей

Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»

Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Обновлено в 04:03
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
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Отмечается, что гроб до дверей церкви несли под песню System of a Down группы Prodigy, а замыкала процессию собака Флинта.
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ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
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Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве и наследовании

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Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено 28 марта в 16:56
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Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

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Космос

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Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

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Компания Apple окончательно прекратила разработку AirPower, беспроводного зарядного коврика, который должен был подходить к любому ее гаджету, сообщил портал TechCruhch.
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Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
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Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля

Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.
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