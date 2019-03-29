Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексацииRT на русском вчера в 09:56
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
Читать в источнике
Оценить589
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Борис Грачевский похудел на 23 килограмма
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В Забайкалье за взятки осудили 12 бывших сотрудников ГИБДД
Сотрудников ГИБДД осудили на сроки от 5 до 8 лет колонии, лишили званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком до четырёх лет, передаёт Znak.com.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Происшествия
В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне
Обновлено вчера в 15:07
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества
При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа
Обновлено вчера в 18:36
Хоккей
Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»
Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек
В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
Музыка
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов со всего мира
Отмечается, что гроб до дверей церкви несли под песню System of a Down группы Prodigy, а замыкала процессию собака Флинта.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Обновлено вчера в 19:39
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Apple отменила разработку зарядного коврика
Компания Apple окончательно прекратила разработку AirPower, беспроводного зарядного коврика, который должен был подходить к любому ее гаджету, сообщил портал TechCruhch.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля
Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля.
Обновлено вчера в 21:14