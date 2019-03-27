Экономика
В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреляРИА Новости 07:49
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля. Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.
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С 1 апреля социальные пенсии челябинцев проиндексируют на 2 процента
Челябинский обзор27 марта в 10:27
С 1 апреля проиндексируют социальные и государственные пенсии южноуральцев
Провинция.ру27 марта в 05:42
29 марта ставропольским пенсионерам расскажут об увеличении социальных выплат
Ставропольская правда26 марта в 23:29
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Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Наука
Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено в 07:03
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Футбол
Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»
В нынешнем сезоне Боатенг и Хуммельс провели в Бундеслиге 17 и 15 матчей соответственно. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
Обновлено в 05:17
Футбол
Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию
Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России
Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Технологии
Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ
Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства.
Обновлено в 07:25
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Общество
В Мексике вновь активизировался вулкан Попокатепетль
Мощный взрыв зарегистрирован в четверг в кратере вулкана Попокатепетль, расположенного в окрестностях столицы Мексики, после чего произошел мощный выброс пепла на высоту 3 км. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на информацию Национального центра по предотвращению стихийных бедствий (СENAPRED) латиноамериканской страны.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»
Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Авто
УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»
Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Экономика
Медведев: Ипотека заменит долевое строительство в течение 3-5 лет
Деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах, застройщики смогут их получить только после сдачи дома, а само строительство будет вестись на банковский кредит.
Обновлено в 09:06
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07