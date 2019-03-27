Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреляРИА Новости 07:49

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля. Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.
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Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ru08:43

ПФР назвал среднюю социальную пенсию после повышения с 1 апреля

РБК08:33

Средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей

Интерфакс06:20

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

РИА Новости07:49

С 1 апреля социальные пенсии челябинцев проиндексируют на 2 процента

Челябинский обзор27 марта в 10:27

С 1 апреля проиндексируют социальные и государственные пенсии южноуральцев

Провинция.ру27 марта в 05:42

29 марта ставропольским пенсионерам расскажут об увеличении социальных выплат

Ставропольская правда26 марта в 23:29
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Наука

Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК

Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Наука

Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху

Обновлено в 07:03
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Футбол

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

В нынешнем сезоне Боатенг и Хуммельс провели в Бундеслиге 17 и 15 матчей соответственно. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
Обновлено в 05:17
Футбол

Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию

Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:00
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Технологии

Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства.
Обновлено в 07:25
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Культура

Участники фестиваля «Спасская башня» выступят в парках и скверах Москвы

Обновлено в 08:19
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Общество

В Мексике вновь активизировался вулкан Попокатепетль

Мощный взрыв зарегистрирован в четверг в кратере вулкана Попокатепетль, расположенного в окрестностях столицы Мексики, после чего произошел мощный выброс пепла на высоту 3 км. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на информацию Национального центра по предотвращению стихийных бедствий (СENAPRED) латиноамериканской страны.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Общество

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Обновлено в 09:10
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Авто

УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»

Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест

Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Общество

Медведев раскрыл сумму субсидий на авиаперелеты по России в 2019 году

Обновлено в 09:28
Экономика

Медведев: Ипотека заменит долевое строительство в течение 3-5 лет

Деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах, застройщики смогут их получить только после сдачи дома, а само строительство будет вестись на банковский кредит.
Обновлено в 09:06
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

Обновлено в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
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