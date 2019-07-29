"Существует ряд случаев, - пояснили в фонде, - когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер". Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение.

с чего всё началось

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно. В Пенсионном фонде рассказали, как избежать такой ситуации, пишет Российская газета. Отмечается, что такие ситуации возникают, когда информация не предоставляется вовремя.

В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий

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