Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсийREGNUM 07:18
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно. В Пенсионном фонде рассказали, как избежать такой ситуации, пишет Российская газета. Отмечается, что такие ситуации возникают, когда информация не предоставляется вовремя.
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с чего всё началось
"Существует ряд случаев, - пояснили в фонде, - когда право на получение пенсии может прекратиться, либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер". Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение.Российская газета00:00
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике
Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
Обновлено в 06:41
Авто
Внедорожник Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах
Прототип будущего внедорожника Lynk & Co 05 Coupe был замечен во время тестирования в Европе.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко
Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android
На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
Обновлено в 07:40
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Экономика
ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36,6%
Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в первом полугодии выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,995 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:40
Авто
Хотите снять настоящий танк-лимузин для вечеринки? Пожалуйста!
Tank Limo - это, пожалуй, первый и единственный «растянутый» танк в мире, который вы можете арендовать.
Обновлено в 03:50
Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Политика
В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач
Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.
Обновлено в 07:15
Наука
Ученые: Обнаружена связь между ожирением и ослабленным иммунитетом
Научные сотрудники Университета штата Юта обнаружили связь между ослабленной иммунной системой и ожирением.
Обновлено 26 июля в 10:41
Экономика
Лев Хасис продаст свою долю в «Глобус Гурмэ»
В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68% до 6%.
Обновлено в 07:52
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
Обновлено в 07:01
Происшествия
Суд назначил первый штраф за участие в акции 27 июля в Москве
Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в несанкционированной акции в центре города 27 июля.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Якутии
Обновлено в 07:52
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении
Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.
Обновлено в 07:50
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено вчера в 16:50