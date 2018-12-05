Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.

В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку

Транспорт Транспорт Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря.

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» объявил о взимании платы за выбор места на борту

Транспорт Транспорт Автомобильное движение на западе столицы ограничили до 28 декабря На двух автомобильных участках вплоть до пятницы, 28 декабря, будет введено ограничение для движения транспорта.

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах столицы достигли 8 баллов в вечерний час пик Вечером в среду движение на дорогах Москвы затруднено, общая загруженность дорог оценивается в восемь баллов из 10 возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспорт Транспорт В Петербурге появилась сотня новых светофоров на солнечных батареях За 2018 год в Петербурге установили 102 светофора, работающих на солнечных батареях. Их можно увидеть по 52 адресам.

Транспорт Транспорт РЖД представили инновационные вокзалы ВСМ Москва-Казань "РЖД" представили комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов для первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань.

Транспорт Транспорт Штрафы за минимальное превышение скорости предложили ввести в Москве

Транспорт Транспорт Станцию метро «Ховрино» снова закроют на выходные

Транспорт Транспорт «Московский транспорт» провел 26 тысяч консультаций о платной парковке «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) подсчитал, что осенью 2018 года за консультациями по вопросам платных парковок в сервисные центры «Московский транспорт» обратились более 26 тысяч человек.

Транспорт Транспорт На БКЛ запустят поезда «Москва» Вагоны оснащены интерактивными дисплеями и зарядками для гаджетов.

Транспорт Транспорт Департамент транспорта Москвы оценил потенциал агрегаторов такси Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы критически оценил потенциал развития рынка интернет-агрегаторов такси.

Транспорт Транспорт Трассу М-4 «Дон» свяжут с улицей Володарского в Краснодаре Новая автомагистраль соединит центральную часть Краснодара с федеральной трассой М-4 «Дон».

Транспорт Транспорт Реконструкция МКАД и Волоколамского шоссе начнется в начале 2019 года Реконструкция дорожной развязки, расположенной на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и Волоколамского шоссе начнется в первые месяцы 2019 года.

Транспорт Транспорт На участке дублера улицы Летчика Бабушкина изменится схема движения