Транспорт

В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
РБК
07:18

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.
РБК07:18
Дмитрий Медведев
Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства.
— Дмитрий Медведев, российский политикQuto.ru 11:00

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