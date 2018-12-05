Транспорт

В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
РБК
07:18

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.
РБК07:18

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В ПДД определили «велосипедную зону»

Газета.Ru08:17

В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку

РБК07:18

Велосипедисты получат преимущество перед автомобилями на некоторых улицах

Интерфакс07:02

В России ввели новые дорожные знаки и разметку

РИА Новости06:58

Медведев сообщил о внесении правительством в ПДД понятия «Велосипедная зона»

ТАСС06:51

Медведев подписал постановление о введении в ПДД «велосипедной зоны»

RT на русском06:37

Правительство внесло в ПДД понятие велосипедной зоны

Rambler News Service06:33
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Транспорт

Парковка по воскресеньям станет платной на 237 улицах Москвы

Власти Москвы опубликовали документы, в которых детально описаны нововведения в области тарифов на парковку и новые правила хранения автомобилей на улицах.
Обновлено в 09:29
Транспорт

ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о пробках

Обновлено в 09:25
Транспорт

«Аэрофлот» ввел платный выбор мест в тарифах «Промо» и «Бюджет»

Обновлено в 09:13
Транспорт

Штрафы за минимальное превышение скорости предложили ввести в Москве

Обновлено в 09:09
Транспорт

Водителям помогут разобраться в новых правилах парковки в Москве

С 15 декабря на улицах с самыми существенными изменениями будут дежурить сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) помогут водителям разобраться в новых правилах парковки в Москве, сообщает "Московский Паркинг" в Twitter.
Обновлено в 09:27
Транспорт

РЖД представили инновационные вокзалы ВСМ Москва-Казань

"РЖД" представили комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов для первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань.
Обновлено в 08:49
Транспорт

Станцию «Ховрино» московского метро закроют 8 и 9 декабря

Во время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатным маршрутом автобуса КМ, который соединит «Речной вокзал» и «Ховрино», сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:37
Транспорт

Участок дублера улицы Летчика Бабушкина станет односторонним

Участок дублера улицы Летчика Бабушкина станет односторонним с 25 декабря, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Обновлено в 09:23
Транспорт

На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»

На первом участке Большой кольцевой линии запустят поезда нового поколения «Москва».
Обновлено в 09:19
Транспорт

Департамент транспорта негативно оценил потенциал агрегаторов такси

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы негативно оценил потенциал развития рынка агрегаторов такси.
Обновлено в 09:30
Транспорт

Власти Ростова потратят почти 92 миллиона рублей на дорожную разметку

Городские власти донской столицы планируют выделить почти 92 миллиона рублей на дорожную разметку и установку знаков.
Обновлено в 09:02
Транспорт

Движение перекрыто на участке Сытинского переулка до 14 января

До 14 января движение будет перекрыто на участке Сытинского переулка от улицы Большая Бронная до Тверского бульвара.
Обновлено в 07:12
Транспорт

Военно-Грузинскую дорогу закроют для всех видов транспорта

Обновлено в 09:28
Транспорт

Роспотребнадзор озвучил самые частые жалобы на такси и каршеринг

Роспотребнадзор назвал основные темы, на которые пожаловались россияне в ходе горячей линии по вопросам работы такси и каршеринга.
Обновлено в 02:53
Транспорт

Пермский край получит 72 новых школьных автобуса

Обновлено в 09:17
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