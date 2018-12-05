Транспорт
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметкуРБК07:18
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.
РБК07:18
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Транспорт
Парковка по воскресеньям станет платной на 237 улицах Москвы
Власти Москвы опубликовали документы, в которых детально описаны нововведения в области тарифов на парковку и новые правила хранения автомобилей на улицах.
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Транспорт
Водителям помогут разобраться в новых правилах парковки в Москве
С 15 декабря на улицах с самыми существенными изменениями будут дежурить сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Сотрудники ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) помогут водителям разобраться в новых правилах парковки в Москве, сообщает "Московский Паркинг" в Twitter.
Обновлено в 09:27
Транспорт
РЖД представили инновационные вокзалы ВСМ Москва-Казань
"РЖД" представили комплексную концепцию инновационных вокзалов и транспортно-пересадочных узлов для первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань.
Обновлено в 08:49
Транспорт
Станцию «Ховрино» московского метро закроют 8 и 9 декабря
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Транспорт
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Транспорт
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На первом участке Большой кольцевой линии запустят поезда нового поколения «Москва».
Обновлено в 09:19
Транспорт
Департамент транспорта негативно оценил потенциал агрегаторов такси
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы негативно оценил потенциал развития рынка агрегаторов такси.
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Транспорт
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Городские власти донской столицы планируют выделить почти 92 миллиона рублей на дорожную разметку и установку знаков.
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Транспорт
Движение перекрыто на участке Сытинского переулка до 14 января
До 14 января движение будет перекрыто на участке Сытинского переулка от улицы Большая Бронная до Тверского бульвара.
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Транспорт
Военно-Грузинскую дорогу закроют для всех видов транспорта
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Транспорт
Роспотребнадзор озвучил самые частые жалобы на такси и каршеринг
Роспотребнадзор назвал основные темы, на которые пожаловались россияне в ходе горячей линии по вопросам работы такси и каршеринга.
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Пермский край получит 72 новых школьных автобуса
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