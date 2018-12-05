Транспорт
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметкуРБК07:18
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о постановлении правительства, касающемся Правил дорожного движения. Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.
РБК07:18
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Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка. Такие меры содержатся в новом постановлении правительства.
— Дмитрий Медведев, российский политикQuto.ru 11:00
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