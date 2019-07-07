Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной ОсетииРИА Новости 04:19

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
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