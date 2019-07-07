Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной ОсетииРИА Новости 04:19
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
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Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
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Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
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Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
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Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено 05 июля в 06:54
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
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Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Наука
Космос не повлиял на смертность космонавтов
Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено 04 июля в 12:37
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Памятник планируется установить на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.
Обновлено в 05:28
Общество
В Омской области град размером с черешню побил все огороды
В некоторых селах град, достигавший размера крупной черешни, побил все растения на огородах. Фото последствий появилось в соцсетях.
Обновлено в 02:42
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено вчера в 02:02
Происшествия
При взрыве газа в квартире в Петербурге пострадал один человек
Взрыв бытового газа произошел утром в воскресенье, 7 июля, в жилом доме №21 по 13-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточек
Обновлено в 05:36
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Сергей Яковлев занимал должность главного федерального инспектора по Рязанской области с 2017 года, до этого пять лет работал федеральным инспектором по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.
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Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20