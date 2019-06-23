Политика
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕРИА Новости 09:01
Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:24
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Энергетика
Цена российского угля в Европе снизилась до минимума за три года
Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Обновлено в 17:25
Общество
В России начались акции против полицейского произвола
Обновлено в 08:33
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Культура
В Царском Селе прошел театрализованный показ мод
Как сообщала пресс-служба музея «Царское Село», в этом году в театрализованном дефиле арт-проекта «Ассоциации» приняли участие Татьяна Парфенова, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин, Лилия Киселенко и Леонид Алексеев.
Обновлено в 14:30
Экономика
Коллекторы поделили бренд
НСВ отошла от проблем ПКБ «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Политика
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:34
Игры
SuperData: Fortnite принесла создателям $203 млн за май
Epic Games заработала на Fortnite $203 млн за май 2019 года. Об этом говорится в отчете сервиса SuperData Research.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере
Обновлено в 17:23
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 18:42
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Экономика
Долг казино красен
В пресс-службе ВТБ подтвердили, что в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО «Руслайн 2000» и инициированного в связи с этим банкротного процесса против поручителя должника — кипрской компании Tandum Ltd — судом в качестве обеспечительных мер были приняты решения об аресте пакетов акций трех черногорских компаний, принадлежащих Алекперу Исмаилову.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено в 04:00
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи
На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33
Общество
В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Футбол
Правозащитник призвал лишить гражданства РФ игроков, участвовавших в акции против России в Грузии
Правозащитник Павел Пятницкий призвал лишить российского гражданства футболистов Нодара Кавтарадзе и Вахтанга Небиеридзе, которые в составе «Торпедо» из Кутаиси вышли на матч в футболках с антироссийским лозунгом.
Обновлено в 13:07