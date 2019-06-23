Политика

Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕРИА Новости 09:01

Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
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Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

РИА Новости09:01

В Совете Европы заявили о желании многих стран вернуть Россию в ПАСЕ

Говорит Москва09:28

Многие страны Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ

RT на русском09:27

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Газета.Ru09:15

Вопрос о возвращении российской делегации будет решаться сегодня в ПАСЕ

Эхо Москвы18:03

Члены ПАСЕ рассказали о высоких шансах возвращения России в ассамблею

РБКвчера в 01:33

Сессия ПАСЕ и возрождение духа диалога 90-х годов

Валдай21 июня в 09:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:24
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика

Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Энергетика

Цена российского угля в Европе снизилась до минимума за три года

Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).
Обновлено в 17:25
Общество

В России начались акции против полицейского произвола

Обновлено в 08:33
Экономика

Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Культура

В Царском Селе прошел театрализованный показ мод

Как сообщала пресс-служба музея «Царское Село», в этом году в театрализованном дефиле арт-проекта «Ассоциации» приняли участие Татьяна Парфенова, Янис Чамалиди, Стас Лопаткин, Лилия Киселенко и Леонид Алексеев.
Обновлено в 14:30
Экономика

Коллекторы поделили бренд

НСВ отошла от проблем ПКБ «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом.
Обновлено в 18:42
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Политика

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:34
Игры

SuperData: Fortnite принесла создателям $203 млн за май

Epic Games заработала на Fortnite $203 млн за май 2019 года. Об этом говорится в отчете сервиса SuperData Research.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Происшествия

Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере

Обновлено в 17:23
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 18:42
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Экономика

Долг казино красен

В пресс-службе ВТБ подтвердили, что в рамках урегулирования проблемной задолженности ООО «Руслайн 2000» и инициированного в связи с этим банкротного процесса против поручителя должника — кипрской компании Tandum Ltd — судом в качестве обеспечительных мер были приняты решения об аресте пакетов акций трех черногорских компаний, принадлежащих Алекперу Исмаилову.
Обновлено в 18:42
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.
Обновлено в 04:00
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Алексей Чайчиц показал новый ремонт в квартире

Обновлено в 18:00
Происшествия

В Челябинске мужчина напал на сотрудников скорой помощи

На снимках, опубликованных в соцсетях, видна часть автомобиля скорой помощи со следами крови.
Обновлено в 05:33
Общество

В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Футбол

Правозащитник призвал лишить гражданства РФ игроков, участвовавших в акции против России в Грузии

Правозащитник Павел Пятницкий призвал лишить российского гражданства футболистов Нодара Кавтарадзе и Вахтанга Небиеридзе, которые в составе «Торпедо» из Кутаиси вышли на матч в футболках с антироссийским лозунгом.
Обновлено в 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
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