Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения РоссииРИА Новости 14:15

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ

RT на русском14:44

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

News.ru14:41

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

РИА Новости14:15

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Lenta.ru14:35

В Польше заявили о подготовке резолюции против возвращения РФ в ПАСЕ

Известия13:44

В ПАСЕ внесут резолюцию от стран — противников возвращения России

РБК13:18

Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

ТК Звезда11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы

Обновлено в 13:56
Происшествия

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:37
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Музыка

Гран-при конкурса имени Чайковского получил Александр Канторов

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Авто

Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга

Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Политика

Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено в 12:22
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 09:30
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Ребенку удалось выжить в утробе погибшей от ножевого ранения матери

В Лондоне врачи спасли ребенка беременной женщины, которая погибла от ножевого ранения, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено 28 июня в 15:54
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Экономика

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Кино

Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни.
Обновлено в 13:28
Финансы

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Хоккей

«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Обновлено в 12:41
Гаджеты

Дизайн Huawei Mate 30 изменился еще до презентации

Обновлено в 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное