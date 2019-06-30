В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения РоссииРИА Новости 14:15

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

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