Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения РоссииРИА Новости 14:15
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Транспорт
В Шереметьеве признали скопление багажа
Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области
Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06
Музыка
Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии
Обновлено в 08:38
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Космос
Компания Маска SpaceX потеряла три спутника
Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета.
Обновлено в 15:56
Общество
Более половины россиян предпочли отдых у телевизора походам в театры и кафе
Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе.
Обновлено в 15:00
Общество
Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове
Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие
Обновлено в 13:36
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Наука
Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Спорт
Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске
Обновлено в 15:33
Авто
Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах
Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.
Обновлено в 04:15
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Происшествия
На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Обновлено в 15:12
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию
Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Здоровье
Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.
Обновлено в 08:29