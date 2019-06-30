Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения РоссииLenta.ru 14:35
Ряд стран внесут в ПАСЕ резолюцию против возвращения России в организацию. Об этом в эфире «Польского радио» заявил маршал сената Польши Станислав Корчевский.
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Кино
Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
Обновлено в 17:30
Авто
Kia увеличила корпоративные продажи на 9%
По сообщению пресс-службы корейской марки, в мае этого года корпоративные продажи KIA составили 2 651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 13:10
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Кино
«Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита
Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Ушла в отрыв: Мария Погребняк устроила зажигательные танцы с сыновьями
Кадры оценила и исполнительница песни, под которую танцует семейство Погребняк, Анна Седокова.
Обновлено в 15:55
Кино
Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»
На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков».
Обновлено в 14:56
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском
«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
Обновлено в 18:43
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Здоровье
568 млн рублей направил Волгоградский ФСС на детские пособия
В 2019 году 2457 волгоградских семей получили такие пособия на сумму 41,7 млн рублей.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Политика
Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено в 12:22
Космос
В РАН назвали ожидаемую дату запуска космической обсерватории «Спектр-М»
Третья космическая обсерватория серии «Спектр» — «Миллиметрон» — будет запущена после 2027 года, рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачёва РИА Новости.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Общество
В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м
Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».
Обновлено в 13:53
Экономика
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено в 17:03
Авто
Опубликована дата выхода нового Kia Mohave
Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Игры
Голос Бэтмена Кевин Конрой хочет новую Batman: Arkham
Неделю назад, 23 июня, Batman: Arkham Knight исполнилось четыре года — своё детище с годовщиной поздравили и англичане из Rocksteady.
Обновлено в 15:10