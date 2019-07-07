Политика
В ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегацииREGNUM вчера в 13:47
Напомним, российскую делегацию ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году, когда в состав России вошла республика Крым. Ответными действиями со стороны РФ послужило временное прекращение выплаты взносов в бюджет ассамблеи до момента восстановления полномочий дипломатов.
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Глава ПАСЕ заявила о неизменности позиции по Крыму и важности диалога с Россией
Известиявчера в 11:45
В ПАСЕ опасались политического тупика из-за отсутствия российской делегации
Говорит Москвавчера в 11:23
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:15, Вашингтон
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Гендиректор «Рустави 2» извинился за мат в адрес Путина
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
Обновлено в 01:53
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
22 миллиарда рублей потребуется для отслеживания санкционных грузов
Центр развития цифровых платформ, который принадлежит оператору системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" установит и будет обслуживать дорожные камеры для контроля транзита санкционных грузов, пишет "РБК".
Обновлено в 01:45
Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Космос
Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост
Как сообщает ТАСС, эфир телемост начнется между телеканалами "Россия 1" и NewsOne 12 июля в 18:00 по Москве и продлится около двух часов.
Обновлено в 02:32
Баскетбол
Леброн Джеймс расстался с 23-м игровым номером ради Дэвиса
Обновлено в 02:12
Общество
British Airways оштрафована более чем на $229 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпания British Airways оштрафована Управлением комиссара по информации Великобритании (ICO) на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных нескольких сотен своих клиентов.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Мантуров заявил о сохранении у заказчиков интереса к SSJ100
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Игры
Полная версия Xen для Black Mesa выйдет 1 августа
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
Циклон и низкое давление накроют Москву
В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 01:55
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Украина готовится к «вторжению» России
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона сможет ответить на "вторжение" России.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море
Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Черном море около поселка Джубга, в результате чего погибли два человека.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Макрон собрался в Сербию из-за Косово
Сербское издание Blic сообщило, что 15 июля в страну прилетит президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 02:58
Авто
Как разводят покупателей: автомобиль-двойник
Существует два вида машин-двойников.
Обновлено в 01:00
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено вчера в 09:51