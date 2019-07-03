Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателямRT на русском 08:55
Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил об отзыве приглашения для наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал данное решение украинской стороны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Политика
Юрист оценил запрет Канады на въезд жителей Донбасса с паспортами РФ
Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада намерена не допускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска
В связи с 75-й годовщиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны опубликовало ряд документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир»
Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Финансы
За полугодие объем торгов на «Московской бирже» сократился на 6,4%
В июне 2019 года общий объем торгов на рынках "Московской биржи" вырос по сравнению с маем на 8,5% - до 66,1 трлн рублей, по сравнению с июнем 2018 года он меньше на 6,6%. При этом число рабочих дней в июне 2019 года было на 2 меньше, чем в мае 2019 года и июне 2018 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Причиной аварии в Баренцевом море могли стать проблемы с аккумулятором
Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
Обновлено в 09:54
Хоккей
Фанаты «Рейнджерс» выберут игровой номер Панарина
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52
Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 08:05
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Общество
В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел
В Удмуртии массово гибнут пчелы, это произошло на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского района.
Обновлено в 09:07
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Здоровье
На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей
На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Обновлено в 08:53
Происшествия
Петербургская активистка отсудила 30 тыс. рублей за незаконное подозрение в экстремизме
В Петербурге активистка Дина Гарина отсудила 30 тыс. рублей за незаконное подозрение в экстремизме из-за двух постов во «Вконтакте».
Обновлено в 09:18