Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателямRT на русском 08:55

Ранее глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил об отзыве приглашения для наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал данное решение украинской стороны.
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Миссия ПАСЕ досрочно покинула Украину

Телеканал 360°16:31

В ПАСЕ напомнили Украине об обязанности позвать делегацию ассамблеи на выборы

Известия09:14

Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы

Газета.Ru13:58

Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине

RT на русском12:21

Миссия ОБСЕ сожалеет о досрочном завершении работы наблюдателей от ПАСЕ на Украине

ТАСС14:59

Совет Европы разъяснил отзыв приглашения ПАСЕ на выборы Рады

Взгляд.ру04:50

Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям

РИА Новости08:48
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Здоровье

Диетолог рассказала рецепт полезного и недорогого фастфуда

«Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом и выяснила, есть ли недорогая, но здоровая альтернатива бургерам и картошке фри.
Обновлено в 06:03
Кино

Названо имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 17:30
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Общество

Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела

Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
Обновлено в 16:54
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Саша Черно встретилась с матерью в тюрьме

Саша Черно рассказала о затяжном конфликте с матерью.
Обновлено в 17:00
Здоровье

Медики рассказали об опасности плавания в бассейне

Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено в 14:07
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В России модернизировали пушку для танка «Армата»

В России модернизировали пушку для танка Т-14 «Армата» - соответствующие работы успешно завершены на «Уралвагонзаводе».
Обновлено в 16:13
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Полузащитник Жоау Феликс перешел из лиссабонской "Бенфики" в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро, сообщается на сайте португальского футбольного клуба.
Обновлено в 14:33
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

В английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека

При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Наука

От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг

От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия

После взрыва смартфона в Кургане погиб ребенок

В общежитии, что на улице Тельмана в Кургане в руках у ребенка взорвался мобильник.
Обновлено в 05:03
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Гаджеты

Десять компаний могут перенести свое производство из Китая

Одной из первых компаний, которая задумалась об этом, стала Apple. Она намерена перенести 30% производства в другие страны.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Культура

Шахматную фигурку продали почти за миллион фунтов на аукционе

Недавно обнаруженную шахматную фигурку с острова Льюис, которая в 1964 году была куплена арт-дилером за пять фунтов стерлингов, продали на аукционе за 735 тысяч фунтов.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Здоровье

Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы

Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
Обновлено в 04:33
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Обновлено в 16:56
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