с чего всё началось

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.

Политика Среди погибших моряков-подводников было два Героя России Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Шоу-бизнес Вера Брежнева и Константин Меладзе опубликовали видео с отдыха Знаменитая певица Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм видео с отдыха со своим супругом.

Происшествия Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.

Авто BMW официально презентовала новый BMW X6 Немецкий автопроизводитель представил кроссовер BMW X6 третьего поколения.

Армия и оружие Испытания 57-мм боевого модуля для «Арматы» начнутся в 2019 году В 2019 году начнутся предварительные испытания дистанционного управляемого боевого модуля калибра 57 миллиметров в составе боевой машины пехоты Т-15 на перспективной платформе "Армата".

Происшествия Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.

Политика Главой Европарламента стал Давид Сассоли Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.

Футбол Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Происшествия Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.

Экономика Минсельхоз собирается взять под контроль сбор диких грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Происшествия Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.

Общество У Александра Маслякова хотят отсудить права на КВН Александр Масляков владеет брендом КВН уже не один десяток лет, и за это время практически ни у кого не возникало вопросов по поводу законности этого.

Общество В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Происшествия В Сети появились имена и фото всех погибших подводников Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Гаджеты ВТБ не выбрал разработчика приложения для ОС Аврора ОС «Аврора», для которой должно было быть разработано приложение ВТБ, входит в единый реестр российского ПО.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Политика Путин освободил от должности трех генералов Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.