Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на УкраинеТАСС 12:27
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
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с чего всё началось
"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана пригласить Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", – указала швейцарка.Утро.ru11:36
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