Политика

Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на УкраинеТАСС 12:27

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
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с чего всё началось
"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под наблюдением Ассамблеи и обязана пригласить Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", – указала
 швейцарка.
Утро.ru11:36

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Миссия наблюдателей ПАСЕ досрочно завершила работу на выборах на Украине

РЕН ТВ12:36

Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине

ТАСС12:27

Совет Европы разъяснил отзыв приглашения ПАСЕ на выборы Рады

Взгляд.ру04:50

В ПАСЕ напомнили Украине об обязанности позвать делегацию ассамблеи на выборы

Известия09:14

ПАСЕ сделала замечание Украине

Газета.Ru09:10

Делегация наблюдателей ПАСЕ досрочно завершает работу на Украине

RT на русском12:21

Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям

РИА Новости08:48
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
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Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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