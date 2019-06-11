В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов РоссииREGNUM 08:23

с чего всё началось

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

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