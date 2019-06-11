Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов РоссииREGNUM 08:23
Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.Коммерсантъ07:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:10, Вашингтон
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
Обновлено в 09:30
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Космос
Космическая корова может быть странной сверхновой
Последующие наблюдения за коровой создали две основные теории того, что это может быть: странная сверхновая или экзотическая звезда, измельченная черной дырой.
Обновлено 22 июня в 07:39
Политика
Российская делегация прибыла в Страсбург
Делегация парламентариев из России прибыла в Страсбург с целью возможного участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 июня, если будет принята соответствующая резолюция.
Обновлено в 16:25
Гаджеты
Xiaomi представит новые смартфоны серии CC в июле
Китайская компания Xiaomi представит новые смартфоны серии CC, созданные в сотрудничестве с поглощенной Meitu, 2 июля.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Подросток попал под машину на КАД
В понедельник, 24 июня, во второй половине дня 14-летний школьник попал под машину на 52-м км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».
Обновлено в 15:00
Политика
Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады
Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Политика
После протестов в Тбилиси Грузия изменит систему выборов в парламент
Протесты в Тбилиси: 20 июня в центре Тбилиси прошла массовая акция протеста, причиной которой стало выступление российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова.
Обновлено в 06:14
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Обновлено в 07:29
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
Обновлено 22 июня в 16:07
Кино
Дэнни Бойл работает над триквелом «28 дней спустя»
Обновлено в 08:42
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Промес стал игроком «Аякса»
Обновлено в 14:22
Футбол
Магкеев: в «Локомотиве» все команды играют с прицелом на атаку
В „Локомотиве“ все команды играют с прицелом на атаку.
Обновлено в 16:22
Хоккей
«Филадельфия» подписала новый контракт с Санхеймом
Канадский защитник Трэвис Санхейм заключил новое соглашение с выступающей в Национальной хоккейной лиге «Филадельфией».
Обновлено в 17:30
Культура
Артисты МХАТа вступились за Доронину
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено в 16:37
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы
Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.
Обновлено в 17:57
Экономика
ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год
Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29