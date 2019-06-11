Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов РоссииREGNUM 08:23

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Читать в источнике
с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить
 срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Коммерсантъ07:30

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Интерфакс13:20

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Газета.Ru12:43

ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России

РБК07:31

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

РИА Новости12:27

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

RT на русском06:09

ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ

Известия06:02

ПАСЕ отвергла предложение о дебатах по привлечению РФ за неуплату членских взносов

ТАСС06:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:10, Вашингтон
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Валентин Гафт винит себя в смерти дочери

Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Политика

Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Политика

Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике

Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Наука

Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей

Обновлено в 11:00
Здоровье

Мать заметила необычный наклон головы дочери и спасла ее от рака

Обновлено вчера в 19:30
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество

Испанскую графиню приговорили к тюрьме за присвоение картины ван Дейка

Суд в Мадриде приговорил к двум годам лишения свободы Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья за незаконное присвоение картины фламандского живописца Антониса ван Дейка.
Обновлено в 12:27
Спорт

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии

Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.
Обновлено в 12:49
Футбол

Адвокат Мамаева рассчитывает, что его подзащитный выйдет по УДО

Обновлено в 13:54
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Авто

Названы цены на обновленный Cadillac CT6

Обновленный седан Cadillac CT6 предложат в России в двух комплектациях (Sport и Platinum) по цене от 4 850 000 и 5 690 000 рублей соответственно.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог

Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником

Обновлено в 10:59
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Технологии

МТС поменял логотип и слоган впервые за 13 лет

Предыдущий логотип и слоган компании продержались 13 лет: в 2006 году МТС сменила логотип с буквами на желтом фоне на белое яйцо.
Обновлено в 14:13
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Авто

Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%

Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено в 06:22
Политика

Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено в 11:42
Футбол

Глушаков ответил на приглашение в женский футбол

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправили малолетних детей в лагерь

Обновлено в 09:00
Политика

Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность

Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное