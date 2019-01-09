Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов. Об этом в среду, 9 января, рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «Интерфакс».

В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов

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