Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть половИзвестия10:23
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов. Об этом в среду, 9 января, рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «Интерфакс».
Известия10:23
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Происшествия
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение
Обновлено в 13:19
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.
Обновлено в 12:48
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»
В начале октября коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания подготовила план защиты своих интересов на случай, если газопровод «Северный поток-2» будет запущен.
Обновлено в 12:51
Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено в 13:05
Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки
Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 12:22
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Технологии
IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.
Обновлено в 09:32
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
С 9 января в России начинают действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Во Франции разбился истребитель, пилоты пропали
Обломки пропавшего с радаров истребителя Mirage 2000 ВВС Франции найдены на востоке страны.
Обновлено в 12:11
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин и Меркель обсудили урегулирование в Сирии
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:34
Политика
МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президента
Климкин рассказал, что несколько дней назад отправил письмо директору бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир, в котором содержалось предложение направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине.
Обновлено в 12:51
Политика
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
Обновлено в 14:21
Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставят на продажу
Обновлено в 10:17
Политика
Кипрский архиепископ отказался принять главу «новой церкви» Украины
Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II отказался принять у себя главу «новой церкви» Украины митрополита Епифания и не стал поминать его во время богослужения.
Обновлено в 13:51
Политика
Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии новой церкви Украины.
Обновлено в 05:49
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Воронежской области один человек погиб при столкновении пяти машин
По его данным, погиб водитель Volkswagen Passat, четыре пассажира, в том числе 12-летняя девочка, были доставлены в больницу.
Обновлено в 14:25
Общество
Названа причина блокировки клипа Хаски
Клип рэпера Хаски «Иуда» был заблокирован по требованию МВД из-за того, что в нем содержится информация об изготовлении и употреблении наркотиков, а также о местах их приобретения.
Обновлено в 14:55
Общество
МВД хочет ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Министерство внутренних дел России подготовило проект, повышающий ответственность владельцев интернет-ресурсов за рекламу и пропаганду запрещенных веществ.
Обновлено в 14:40
Политика
Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании
Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В суд направлено уголовное дело против конвоиров членов банды ГТА
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании в Мособлсуд членов банды ГТА в августе 2017 года.
Обновлено в 13:14