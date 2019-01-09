ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства. Касательно самого решения об участии РФ в работе ПАСЕ, то российские парламентарии примут его до 17 января.

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

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