Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть половГазета.Ru12:18
ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства. Касательно самого решения об участии РФ в работе ПАСЕ, то российские парламентарии примут его до 17 января.
Газета.Ru12:18
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Политика
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