Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
Газета.Ru
12:18

ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства. Касательно самого решения об участии РФ в работе ПАСЕ, то российские парламентарии примут его до 17 января.
Газета.Ru12:18

Подробнее о событии

ПАСЕ хочет поделить российскую делегацию на шесть полов

Вести.Ru11:32

Слуцкий назвал условие возобновления работы российской делегации в ПАСЕ

РИА Новости13:31

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

Газета.Ru12:18

Госдума до 21 января определится с участием в ПАСЕ

RT на русском09:13

В Совфеде рассказали, когда будет принято решение об участии РФ в ПАСЕ

ФАН09:57

Единороссы допускают участие в сессии ПАСЕ лишь при полном восстановлении прав делегации

ТАСС09:59

ПАСЕ рекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать делегацию с учетом деления на шесть полов

Интерфакс08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика

Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

Обновлено в 11:37
Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 12:20
Политика

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Политика

Путин высказался о возможном расширении научного сотрудничества России

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность создания рабочих групп на территории страны, в которых будут участвовать ученые со всего мира.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Обновлено в 10:38
Политика

В Кремле высказались о перспективах снятия санкций с Дерипаски

В совместном заявлении, сделанном представителями семи комитетов палаты представителей конгресса США, законодатели обратились к министру финансов Стивену Мнучину «с просьбой провести брифинг для членов Конгресса и отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев».
Обновлено в 07:08
Политика

Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено в 08:14
Политика

Томос для Украины подписали все члены синода Вселенского патриархата

Обновлено в 07:11
Политика

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Сербию

На вопрос, планирует ли Путин лично вручить Вучичу орден Александра Невского, которым он был награжден указом президента РФ 7 января, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что "программа прорабатывается".
Обновлено в 09:58
Политика

Мэром турецкой Аланьи может стать русская

Этнически русская гражданка Турции Анастасия Петрова-Четинкайя будет баллотироваться кандидатом в мэры турецкого города Аланья, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Фикри Беркер Пакна.
Обновлено в 12:16
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин

Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» Сергей Кичигин умер в Боткинской больнице в Москве.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО

Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.
Обновлено в 10:50
Главное