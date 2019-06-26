Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФREGNUM 03:41

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Выдвинутые при этом условия опубликованы в резолюции комитета. «Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», — говорится в проекте документа.
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Пушков оценил требования ПАСЕ по возвращению полномочий России

РИА Новости08:48

ПАСЕ приступила к рассмотрению проекта резолюции о полномочиях делегации России

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Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Коммерсантъ03:16

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Эхо Москвы06:30

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RT на русском05:32

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

РБК03:48

Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Газета.Ru06:37
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Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
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