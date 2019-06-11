ПАСЕ отказалась от дебатов по вопросу неуплаты РФ членских взносовФАН 06:31

с чего всё началось

Участники июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались от инициативы о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неуплату членских взносов. Об этом стало известно по итогам голосования.

ПАСЕ отказалась от дебатов по вопросу неуплаты РФ членских взносов

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