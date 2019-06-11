Политика
ПАСЕ отказалась от дебатов по вопросу неуплаты РФ членских взносовФАН 06:31
Участники июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались от инициативы о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неуплату членских взносов. Об этом стало известно по итогам голосования.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.Коммерсантъ07:30
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В ПАСЕ отказались от дебатов об ответственности РФ за неуплату взносов
Национальная служба новостей07:20
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:51, Вашингтон
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