Политика

ПАСЕ отказалась от дебатов по вопросу неуплаты РФ членских взносовФАН 06:31

Участники июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались от инициативы о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения России к ответственности за неуплату членских взносов. Об этом стало известно по итогам голосования.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить
 срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.
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