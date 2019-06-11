В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет ЕвропыRT на русском 06:09

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

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