Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегацииРИА Новости 04:48
Депутаты оспорили полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает корреспондент РИА Новости. Далее вопрос рассмотрит специальная комиссия. Для этого другая комиссия — по правилам процедур — должна в течение суток подготовить доклад.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты
Большое тестирование процессора Ryzen 5 3600 показало, на что способна новинка в сравнении с конкурентами
Если же сравнивать с Intel, 200-долларовый Ryzen 5 3600 даже в многопоточном режиме способен обойти любой CPU Intel, кроме Core i9-9900K.
Обновлено в 05:18
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России в организацию
Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию на июньскую сессию, однако возможность оспаривания её полномочий остается.
Обновлено в 03:22
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В поезде из Анапы в Екатеринбург отравились дети
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Интернет
Mail.ru откажется от паролей в почте
Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
Авторы ролика просят вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину, которая, как утверждают актеры, была лишена всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».
Обновлено в 04:29
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в Кремле
Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:14
Политика
Украинцы выступают за прямой диалог с российской стороной
Был задан вопрос, должен ли президент Украины пойти на прямой диалог с Россией.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Ученые смогли случайно найти в Якутии обработанный человеком бивень древнего мамонта, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:35
Музыка
Филипп Киркоров выпустил новый клип «Стеснение пропало»
Филипп Киркоров выпустил новый клип на свой летний хит "Стеснение пропало", который выпустил еще в конце апреля.
Обновлено вчера в 10:10
Технологии
Криптовалюта JPMorgan готова: стартовали первые испытания
Криптовалюта JPMorgan выходит в свет О старте испытаний сообщил Умар Фарук, глава блокчейн-подразделения банка.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Бакулевский центр получит средства на дополнительные операции
Средства будут направлены на проведение дополнительных и внеплановых высокотехнологичных операций, научные исследования и разработки в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
Обновлено в 02:34