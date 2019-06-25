Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегацииТАСС 04:40

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации. "У нас есть необходимое большинство", - заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье после голосования за инициативу.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Эхо Москвы11:09

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

РИА Новости08:49

Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

РБК04:52

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Коммерсантъ04:46

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

ТАСС04:40

Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

ФАН04:41

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

RT на русском04:26
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Финансы

Динамику рынка на этой неделе будут определять напряженность вокруг Ирана и ожидания саммита G20 - Альфа-банк

Если рубль сохранится сильным, мы можем ожидать спроса на акции российских компаний, в том числе энергетического и потребительского секторов, а также компаний-девелоперов.
Обновлено в 07:15
Общество

Воронежский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 03:34
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах

Обновлено в 11:19
Происшествия

Задержанного с марихуаной российского активиста отправили домой

Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил из СИЗО под домашний арест задержанного с марихуаной руководителя черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, который утверждает, что наркотики были ему подброшены.
Обновлено в 11:11
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России

Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Футбол

Медведев рассказал, проведёт ли Анюков прощальный матч

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев прокомментировал назначение на пост помощника главного тренера экс-защитника Александра Анюкова.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Футбол

В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА

Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter.
Обновлено в 12:20
Футбол

Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию

Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Хоккей

Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз».
Обновлено в 11:54
Интернет

Тысячи опасных приложений обнаружены в магазине Google Play Store

В течение двух лет исследователи из Сиднейского университета совместно с коллегами из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) изучали приложения, размещаемые в магазине Google Play Store.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

Военные ДНР сбили украинский беспилотник

По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 11:16
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Родители Началовой выступят с заявлением на Первом

Родители Юлии Началовой расскажут на Первом канале «то, о чем промолчали».
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве

Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.
Обновлено в 07:36
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Общество

Директор пермской гимназии сохранила работу после гендерного скандала

Мировой суд города Перми прекратил производство по административному делу в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, ее не будут отстранять от должности руководителя из-за того, что в образовательном учреждении установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек.
Обновлено в 10:14
Театры

В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени Горького

Обновлено в 12:17
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