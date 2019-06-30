Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения РоссииРИА Новости 14:15

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Польша и страны Балтии готовят резолюцию против восстановления России в ПАСЕ

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Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

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В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

РИА Новости14:15

В ПАСЕ внесут резолюцию от стран — противников возвращения России

РБК13:18
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Любовь Казарновская показала загородный дом

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Политика

Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за России

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
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"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
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Avito, ЦИАН и другие компании объединились против «Яндекса»

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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу

Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу пятый раз в своей истории.
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Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
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ESPN: Ирвинг подпишет с «Бруклином» четырёхлетний контракт на $141 млн

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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
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Автоспорт

Маттиа Бинотто уверен, что Ферстаппена оштрафуют

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не сомневается в том, какое решение примут стюарды.
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Происшествия

Пожар произошел в старом доме в центре Петербурга

Обновлено в 16:53
Авто

Новое купе BMW M8 Competition представили в Японии

Официальная премьера немецкого купе BMW M8 Competition 2020 прошла весной 2019 года, однако первые экземпляры автомобиля в праворульном исполнении уже начинают поступать на рынке.
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Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
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Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

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Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
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Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
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Рост предельных тарифов на электроэнергию в РФ с 1 июля в среднем составит 3,4%

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Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
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Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске

На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.
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Армия и оружие

Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
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