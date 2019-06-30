Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения РоссииРИА Новости 14:15
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Обновлено в 09:10
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Обновлено в 19:42
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Единоборства
Конор вспомнил атаку автобуса с Хабибом в Бруклине
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед UFC 223.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Политика
Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава вспомнила свое неудачное свидание
Обновлено в 11:22
Баскетбол
Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»
Обновлено в 17:01
Общество
Нам важно ускорить работу по подготовке к строительству учебных заведений в Магадане при поддержке федерального бюджета
На строительство и модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений регион получил федеральное финансирование в сумме более 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Демография".
Обновлено в 18:27
Хоккей
Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»
Панарин склоняется к Флориде, но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер Айлендерс) имеет огромное влияние на голкипера.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Футбол
Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам
Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18
Технологии
«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro
«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.
Обновлено в 18:01
Гаджеты
У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV
Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ объявила о завершении разведения сил у станицы Луганской
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о завершении процесса отвода сил и средств в районе соприкосновения у станицы Луганской.
Обновлено в 17:54
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Политика
Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»
Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22