Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения РоссииРИА Новости 14:15

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ

RT на русском14:44

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Коммерсантъ15:19

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Газета.Ru16:07

В Польше рассказали о планах разработать резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

ТАСС15:55

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Lenta.ru14:35

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

РИА Новости14:15

В ПАСЕ внесут резолюцию от стран — противников возвращения России

РБК13:18
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Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Обновлено в 09:10
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Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Единоборства

Конор вспомнил атаку автобуса с Хабибом в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед UFC 223.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава вспомнила свое неудачное свидание

Обновлено в 11:22
Баскетбол

Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»

Обновлено в 17:01
Общество

Нам важно ускорить работу по подготовке к строительству учебных заведений в Магадане при поддержке федерального бюджета

На строительство и модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений регион получил федеральное финансирование в сумме более 500 млн рублей в рамках нацпроекта "Демография".
Обновлено в 18:27
Хоккей

Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»

Панарин склоняется к Флориде, но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер Айлендерс) имеет огромное влияние на голкипера.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено в 15:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Футбол

Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам

Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18
Технологии

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.
Обновлено в 18:01
Гаджеты

У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV

Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ объявила о завершении разведения сил у станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о завершении процесса отвода сил и средств в районе соприкосновения у станицы Луганской.
Обновлено в 17:54
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию

Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Космос

Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной

Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
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