Политика

В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира
Интерфакс
07:17

Церемония вручения Нобелевских премий лауреатам 2018 года проходит в понедельник в столицах Норвегии и Швеции. Торжественная церемония, посвященная лауреатам Нобелевской премии мира, началось в Осло. Спустя полтора часа вручение Нобелевских премий по другим дисциплинам начнется в Стокгольме.
Интерфакс07:17
с чего всё началось
To read Denis Mukwege’s and Nadia Murad’s speeches from the #NobelPeacePrize
 award ceremony in English, Norwegian, French and Arabic visit: https://t.co/5EM1dVXPsi
RT на русском07:54

Подробнее о событии

В Осло вручили Нобелевскую премию мира

Вести.Ru08:21

Муквеге хотел бы создать Глобальный фонд компенсаций жертвам сексуального насилия на войне

ТАСС09:06

Церемония вручения Нобелевских премий лауреатам 2018-го года проходят сегодня в Осло и Стокгольме

Эхо Москвы07:32

В Осло вручили Нобелевскую премию мира

РИА Новости08:05

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Телеканал 360°вчера в 09:16

Нобелевский лауреат: женские тела стали полем битвы

News.ruвчера в 09:04

Лауреат Нобелевской премии: Женские тела превратились в поле битвы

РЕН ТВвчера в 08:12
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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