с чего всё началось

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась. Переговоры лидеров длились почти полтора часа.

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

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