Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и ТрампаИнтерфакс 02:34
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась. Переговоры лидеров длились почти полтора часа.
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с чего всё началось
Президенты «согласились, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира», они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, сообщает Белый дом.Дождь02:38
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Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ
Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Общество
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери
Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
В январе 2019 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентика на посту главы Рослесхоза, заявив, что может поставить ему «неуд».
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Ляшко обвинил Зеленского в госизмене из-за ситуации вокруг ПАСЕ
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал правоохранителей проверить действия президента Украины Владимира Зеленского на предмет наличия в них государственной измены из-за ситуации вокруг восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:15
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ
В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика
Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:20
Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Общество
Российские авиакомпании могут прекратить полеты за рубеж
«Ведомости» пишут, что в конечном счете Росавиация может остановить полеты самолетов под предлогом не соответствия требованиям летной годности.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Общество
Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни
В ходе обеда на саммите G20 в японской Осаке глав государств угощали блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторана отеля Hyatt Regency в Осаке, указано в меню, опубликованном организаторами встречи.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Политика
Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка
Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.
Обновлено 26 июня в 02:24
Общество
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности
Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9
Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Политика
Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.
Обновлено в 07:11
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.
Обновлено в 07:14