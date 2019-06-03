Политика
В Осаке прошла встреча Путина и ТрампаРИА Новости 02:29
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.
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с чего всё началось
Президенты «согласились, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира», они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, сообщает Белый дом.Дождь02:38
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Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с вручением Оскара
Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обратил внимание на то, как много журналистов собралось на встрече и как пристально они следили за каждым жестом обоих лидеров.
Обновлено в 05:22
Финансы
Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет
70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию
Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Общество
Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем
Обновлено в 08:48
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна
Обновлено в 08:08
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Наука
Французы сделали водород металлом при давлении выше, чем в ядре Земли
Цифры современных экспериментов оказались значительно больше: Михаил Еремец и Иван Троян в 2011 году писали о том, что им удалось «дожать» водород до нужного состояния при давлении выше 220 ГПа, то есть в 2 миллиона раз больше атмосферного (100 кПа).
Обновлено 25 июня в 13:12
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату»
Певица Лена Катина, которая стала известна благодаря выступлению в группе «Тату», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что находилась в затяжной депрессии, из которой не могла выйти самостоятельно.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Футбол
Глушаков лайкнул комментарий, в котором критиковали Карреру
Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков лайкнул комментарий пользователя в Инстаграме, где была критика в адрес итальянского специалиста Массимо Карреры.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч
Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Общество
Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом
Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Минск может повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Авто
Alpina выпустит свою версию BMW 8 серии Gran Coupe
В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
Обновлено в 06:44
Авто
Dodge представил «широкий» седан Charger
Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» представил боевую машину из ЗАК-57
Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» (входит с корпорацию «Ростех» в составе группы «Уралвагонзавод») в рамках форума «Армия-2019» представил плавающую боевую машину 2С38 из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог
Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Обновлено в 07:36