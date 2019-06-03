с чего всё началось

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Политика Трамп сравнил встречу с Путиным с вручением Оскара Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обратил внимание на то, как много журналистов собралось на встрече и как пристально они следили за каждым жестом обоих лидеров.

Финансы Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет 70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Финансы В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

Общество Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию «Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Происшествия Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.

Происшествия Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Происшествия Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Транспорт ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Наука Французы сделали водород металлом при давлении выше, чем в ядре Земли Цифры современных экспериментов оказались значительно больше: Михаил Еремец и Иван Троян в 2011 году писали о том, что им удалось «дожать» водород до нужного состояния при давлении выше 220 ГПа, то есть в 2 миллиона раз больше атмосферного (100 кПа).

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.

Шоу-бизнес Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату» Певица Лена Катина, которая стала известна благодаря выступлению в группе «Тату», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что находилась в затяжной депрессии, из которой не могла выйти самостоятельно.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Футбол Глушаков лайкнул комментарий, в котором критиковали Карреру Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков лайкнул комментарий пользователя в Инстаграме, где была критика в адрес итальянского специалиста Массимо Карреры.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Шоу-бизнес Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.

Общество Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.

Энергетика Минск может повысить тариф на транзит российской нефти Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти.

Авто Alpina выпустит свою версию BMW 8 серии Gran Coupe В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.

Авто Dodge представил «широкий» седан Charger Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.

Происшествия Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Армия и оружие Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» представил боевую машину из ЗАК-57 Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» (входит с корпорацию «Ростех» в составе группы «Уралвагонзавод») в рамках форума «Армия-2019» представил плавающую боевую машину 2С38 из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57.