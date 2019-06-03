Политика

В Осаке прошла встреча Путина и ТрампаРИА Новости 02:29

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.
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с чего всё началось
Президенты «согласились, что улучшение отношений в интересах обеих стран и всего мира», они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине, сообщает
 Белый дом.
Дождь02:38

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«Перезагрузка 2.0»: политолог рассказал, чего стоит ждать после встречи Путина и Трампа

Вечерняя Москва05:15

Трамп обсудил с Путиным Иран и не забыл про Украину

Газета.Ru05:43

Как вывести Трампа из клинча. Или наоборот

Царьград08:53

После встречи Путина и Трампа эксперты заявили об очке в копилку США

Московский Комсомолец07:09

В Белом доме рассказали, о чём говорили Путин и Трамп

Life.ru02:38

Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине

ТАСС03:06

Ушаков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Трампа в Осаке

ФАН26 июня в 09:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с вручением Оскара

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обратил внимание на то, как много журналистов собралось на встрече и как пристально они следили за каждым жестом обоих лидеров.
Обновлено в 05:22
Финансы

Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет

70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Общество

Жителя Архангельской области оштрафовали за комментарий о непристегнутом Путине за рулем

Обновлено в 08:48
Футбол

«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна

Обновлено в 08:08
Транспорт

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Наука

Французы сделали водород металлом при давлении выше, чем в ядре Земли

Цифры современных экспериментов оказались значительно больше: Михаил Еремец и Иван Троян в 2011 году писали о том, что им удалось «дожать» водород до нужного состояния при давлении выше 220 ГПа, то есть в 2 миллиона раз больше атмосферного (100 кПа).
Обновлено 25 июня в 13:12
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату»

Певица Лена Катина, которая стала известна благодаря выступлению в группе «Тату», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что находилась в затяжной депрессии, из которой не могла выйти самостоятельно.
Обновлено в 04:03
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Футбол

Глушаков лайкнул комментарий, в котором критиковали Карреру

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков лайкнул комментарий пользователя в Инстаграме, где была критика в адрес итальянского специалиста Массимо Карреры.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Политика

В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Общество

Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Энергетика

Минск может повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия может повысить ставку тарифа на прокачку российской нефти.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Авто

Alpina выпустит свою версию BMW 8 серии Gran Coupe

В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС

Обновлено в 06:44
Авто

Dodge представил «широкий» седан Charger

Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» представил боевую машину из ЗАК-57

Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» (входит с корпорацию «Ростех» в составе группы «Уралвагонзавод») в рамках форума «Армия-2019» представил плавающую боевую машину 2С38 из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог

Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Обновлено в 07:36
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