В Осаке прошла встреча Путина и ТрампаРИА Новости 02:29

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

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