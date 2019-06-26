Политика

В Осаке прошла встреча Путина и ТрампаРИА Новости 02:29

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.
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Встреча Путина и Трампа завершилась в Осаке

Известия02:36

Встреча Путина и Трампа в Осаке длилась 1,5 часа

Аргументы и Факты03:03

Трамп планирует встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Осаке

Вести.Ru24 июня в 20:22

Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня

ТАСС26 июня в 21:38

Путин проведет переговоры с Трампом на саммите G20 в Осаке

Вести.Финанс26 июня в 09:23

Путин встретится с Трампом 28 июня в Осаке

Ведомости26 июня в 09:09

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

РИА Новости02:29
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

Зеленского обвинили в государственной измене

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сговоре с Россией и государственной измене.
Обновлено в 02:44
Политика

Климкин обнародовал ноты России и Украины

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено вчера в 19:43
Интернет

Apple Music: 60 миллионов пользователей

Apple Music привлек 10 миллионов подписчиков за первые шесть месяцев с момента запуска и вырос до 20 миллионов в декабре 2016 года.
Обновлено в 02:57
Политика

В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Экономика

В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Футбол

Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Обновлено в 03:22
Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Политика

Захарова рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя отказ украинской делегации идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии.
Обновлено в 04:18
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Экономика

Учителям в России поднимут зарплаты

В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям в Сирии

Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.
Обновлено в 04:38
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Общество

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова

Обновлено в 03:17
Экономика

Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»

«Газпром» и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава корпорации Алексей Миллер.
Обновлено в 04:27
Технологии

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Политика

Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать

Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
Обновлено в 04:25
Политика

Сенат США запретил продавать Турции истребители F-35

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти отказали Турции в поставках новейших истребителей из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:07
Экономика

МКБ выписал рецепт

Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.
Обновлено в 04:18
Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Общество

Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции

Обновлено вчера в 04:12
Финансы

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Обновлено в 04:07
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова

Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
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Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
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