Политика
В Осаке прошла встреча Путина и ТрампаРИА Новости 02:29
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа. Президенты заявили, что обе стороны, а также весь мир заинтересованы в улучшении отношений.
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Политика
Зеленского обвинили в государственной измене
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сговоре с Россией и государственной измене.
Обновлено в 02:44
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено вчера в 19:43
Интернет
Apple Music: 60 миллионов пользователей
Apple Music привлек 10 миллионов подписчиков за первые шесть месяцев с момента запуска и вырос до 20 миллионов в декабре 2016 года.
Обновлено в 02:57
Политика
В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Экономика
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Политика
Захарова рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя отказ украинской делегации идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии.
Обновлено в 04:18
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Экономика
Учителям в России поднимут зарплаты
В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям в Сирии
Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.
Обновлено в 04:38
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Экономика
Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»
«Газпром» и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава корпорации Алексей Миллер.
Обновлено в 04:27
Технологии
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Политика
Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
Обновлено в 04:25
Политика
Сенат США запретил продавать Турции истребители F-35
Как сообщало ИА REGNUM, американские власти отказали Турции в поставках новейших истребителей из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 03:07
Экономика
МКБ выписал рецепт
Банк стал акционером аптечной сети «36,6» Московский кредитный банк (МКБ) концерна «Россиум» Романа Авдеева стал владельцем 19,65% аптечной сети «36,6». Сделка проведена в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, которая превышает 40 млрд руб.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд
За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Обновлено в 04:07
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
О романе Фадеева и Серябкиной рассказала Елена Темникова
Романтические отношения между продюсером и одной из участниц группы «Серебро», по словам Темниковой, негативно сказались на отношениях с другими членами коллектива: - Все это держалось в секрете, потом через это началась дедовщина и шантажи.
Обновлено вчера в 12:01
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52