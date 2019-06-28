Политика

В Осаке началась встреча Владимира Путина и Терезы МэйNews.ru 04:52

Президент России Владимир Путин «на полях» саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй. Последняя встреча Путина и Мэй также была на саммите G20 в Китае 4 сентября 2016 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тереза Мэй в разговоре с Владимиром Путиным пообещала продолжить защищать принципы либеральной демократии

Эхо Москвы07:03

На саммите G20 началась встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

РБК04:57

G20: в МИД рассказали о встречах Путина с Мэй и Трампом

Вести.Ru26 июня в 09:46

Путин в Осаке встречается с Мэй

Росбалт04:18

В Осаке началась встреча Путина и Мэй

RT на русском04:12

Путин проводит в Осаке встречу с Мэй

ТАСС04:09

В Осаке начались переговоры Путина и Мэй

Известия04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Обновлено в 04:40
Футбол

РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна

Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году.
Обновлено в 09:05
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Авто

ACEA прогнозирует снижение продаж автомобилей в ЕС в 2019 году

По оценкам ACEA, общий объем продаж автомобилей в ЕС к концу этого года составит чуть более 15 млн единиц.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих стала прабабушкой: внучка актрисы родила первенца

Фото с ручками малыша Анна Тарасова разместила в социальных сетях. Звезда советского кино Алиса Фрейндлих в 84 года стала прабабушкой.
Обновлено в 06:51
Общество

Синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в Москве

Обновлено в 08:35
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Футбол

ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 00:17
Политика

Песков объяснил отношение Путина к либерализму

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Гаджеты

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54% в четверг, 27 июня, на новостях о том, что компанию покидает соратник Стива Джобса, главный дизайнер Apple Джонни Айв, который разработал внешний облик ключевых продуктов компании.
Обновлено в 07:57
Авто

Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре

Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Экономика

Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка

Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.
Обновлено 26 июня в 02:24
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Авто

Dodge представил «широкий» седан Charger

Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.
Обновлено в 09:05
Наука

Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать

Инженерами из Гарварда создана первая настоящая киберпчела, которая может по-настоящему летать.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика

Поведение молодежи назвали угрозой для рыбной отрасли России

Рыбопромышленная отрасль России столкнулась с низким спросом на продукцию со стороны молодежи до 25 лет, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Обновлено в 08:32
Политика

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

24-летняя дочь Сафонова снялась обнаженной в Париже

В марте этого года 46-летний Кирилл Сафонов стал отцом во второй раз. Саша Савельева подарила ему сына Леона.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных

Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Петербурге мужчина с мачете напал на охранника

Мужчина ударил мачете по машине, а после набросился и на владельца. В результате этого, охранник получил ранения и травмы.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Футбол

Медведев подтвердил факт переговоров с «Сочи» по игрокам «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что несколько игроков «Зенит» могут оказаться в «Сочи».
Обновлено в 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное