Президент России Владимир Путин «на полях» саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй. Последняя встреча Путина и Мэй также была на саммите G20 в Китае 4 сентября 2016 года.

В Осаке началась встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

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