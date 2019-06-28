Политика
В Осаке началась встреча Владимира Путина и Терезы МэйNews.ru 04:52
Президент России Владимир Путин «на полях» саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй. Последняя встреча Путина и Мэй также была на саммите G20 в Китае 4 сентября 2016 года.
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Политика
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По оценкам ACEA, общий объем продаж автомобилей в ЕС к концу этого года составит чуть более 15 млн единиц.
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Обновлено в 03:44
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В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
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«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
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Экономика
Кизлярский завод просит ограничить госзакупки импортного коньяка
Кизлярский коньячный завод выступает с инициативой ограничить в России государственные закупки импортного коньяка.
Обновлено 26 июня в 02:24
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Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
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Обновлено в 07:55
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Компания Dodge представила новую модификацию седана Charger — исполнение Widebody с расширенным кузовом.
Обновлено в 09:05
Наука
Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
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Обновлено вчера в 18:13
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Обновлено в 08:32
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Обновлено в 08:55
Происшествия
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Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
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Обновлено в 07:07
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
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Футбол
Медведев подтвердил факт переговоров с «Сочи» по игрокам «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что несколько игроков «Зенит» могут оказаться в «Сочи».
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