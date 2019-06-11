Последний раз Путин и Мэй проводили переговоры 4 сентября 2016 года также на саммите «Большой двадцатки».

На саммите G20 начались переговоры Владимира Путина и Терезы Мэй

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