Нефтяной танкер Riah, шедший через Ормузский пролив, уже больше двух дней не передает информацию о своем местоположении. Об этом сообщает Associated Press. Судно, приписанное к одному из портов Объединенных Арабских Эмиратов, шло под флагом Панамы.

В Ормузском проливе пропал танкер из ОАЭ

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