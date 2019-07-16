Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭГазета.Ru вчера в 09:39
11 июля CNN сообщил, что в этой акватории пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер. Как сообщили источники телеканала, Иран якобы напал на британское судно, когда тот выходил из Персидского залива в Ормузский пролив.
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Танкер в Ормузском проливе отбуксировали или захватили: две версии одного события
Вести.Ruвчера в 23:35
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Здоровье
«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год
Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции
Турция полностью развернет российские системы ПВО С-400 к апрелю 2020 года. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.
Обновлено 15 июля в 16:23
Происшествия
Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Стало известно о принудительных браках геев в Европе
За последние годы число принудительных инцидентов среди всех категорий людей в Британии официально выросло на 47 процентов, однако чиновники считают, что это связано с большей раскрываемостью.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа
"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено вчера в 19:47
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Исполнился 101 год со дня убийства Николая II и его семьи
Исполнился 101 год со дня убийства царской семьи: Николай II и его родные погибли в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:22
Наука
Окаменевшая скорлупа яиц динозавров указала на заботу о кладке
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России
Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональда Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Немецкие СМИ призвали дать отпор «российской агрессии»
Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
В Сирии восстанавливают город Хомс
Хомс, третий по величине город Сирии, известный до войны как один из наиболее значимых промышленных центр, сегодня возрождается и стремится обрести новую инфраструктуру.
Обновлено вчера в 22:08
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:24
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00