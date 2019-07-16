Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭГазета.Ru вчера в 09:39

11 июля CNN сообщил, что в этой акватории пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер. Как сообщили источники телеканала, Иран якобы напал на британское судно, когда тот выходил из Персидского залива в Ормузский пролив.
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Танкер в Ормузском проливе отбуксировали или захватили: две версии одного события

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В Иране заявили, что ВМС отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи

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Иран после сообщений о пропаже нефтетанкера заявил о проблемах у корабля

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Иран объяснил «захват» танкера ОАЭ

Газета.Ruвчера в 18:51
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
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«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год

Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
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С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции

Турция полностью развернет российские системы ПВО С-400 к апрелю 2020 года. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.
Обновлено 15 июля в 16:23
Происшествия

Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Стало известно о принудительных браках геев в Европе

За последние годы число принудительных инцидентов среди всех категорий людей в Британии официально выросло на 47 процентов, однако чиновники считают, что это связано с большей раскрываемостью.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа

"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено вчера в 19:47
Музыка

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Исполнился 101 год со дня убийства Николая II и его семьи

Исполнился 101 год со дня убийства царской семьи: Николай II и его родные погибли в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:22
Наука

Окаменевшая скорлупа яиц динозавров указала на заботу о кладке

Обновлено вчера в 07:40
Политика

Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России

Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию

Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональда Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка

Обновлено в 00:30
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Обновлено вчера в 13:39
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Немецкие СМИ призвали дать отпор «российской агрессии»

Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

В Сирии восстанавливают город Хомс

Хомс, третий по величине город Сирии, известный до войны как один из наиболее значимых промышленных центр, сегодня возрождается и стремится обрести новую инфраструктуру.
Обновлено вчера в 22:08
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России

Обновлено вчера в 15:58
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:24
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
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