В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане УкраиныRT на русском вчера в 23:14

Пострадавшие в результате ДТП с участием рейсового автобуса Yutong в Кромском районе Орловской области являются гражданами Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины

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