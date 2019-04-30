В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС 22:07

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Скандальную победу дочери певиц Алсу прокомментировала представитель певицы Нина Пономарева.

Футбол Олег Кононов: «Не выпускать Глушакова? У меня другое мнение» Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) прокомментировал решение выпустить в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова.

Культура Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос» По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Происшествия Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Игры В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.

Экономика UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.

Общество В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.

Происшествия Суд отправил отца полковника Захарченко в колонию Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денежных средств, сообщает РИА Новости.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Происшествия Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса» Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

Экономика Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Политика В России предложили создать «список Бутиной» Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».

Космос В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе Исследователи из NASA рассказали о записанных ими звуках «землетрясения» на Марсе.

Происшествия В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Общество Бесконечные проценты по микрокредитам признаны незаконными Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.

Происшествия Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.