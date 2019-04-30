Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане УкраиныТАСС 22:07
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Скандальную победу дочери певиц Алсу прокомментировала представитель певицы Нина Пономарева.
Обновлено в 03:24
Футбол
Олег Кононов: «Не выпускать Глушакова? У меня другое мнение»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 26-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) прокомментировал решение выпустить в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:59
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Игры
В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force
Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.
Обновлено в 15:13
Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Общество
В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола
Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.
Обновлено в 22:49
Происшествия
Суд отправил отца полковника Захарченко в колонию
Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денежных средств, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено в 18:30
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Обновлено в 06:26
Общество
Жители Китая скупают кошек и собак в России
Обновлено в 05:47
Политика
Гуайдо обрадовался результатам выборов в Испании
Обновлено в 04:02
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено в 19:53
Космос
В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе
Исследователи из NASA рассказали о записанных ими звуках «землетрясения» на Марсе.
Обновлено в 21:35
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Общество
Бесконечные проценты по микрокредитам признаны незаконными
Верховный суд РФ признал незаконным начисление процентов по микрокредитам по истечении срока договора.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч
Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.
Обновлено в 07:08
Транспорт
Злостные нарушители ПДД попадут в единую базу ГИБДД
Ранее на Piter.TV: В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми.
Обновлено в 02:16
Космос
Китай успешно запустил два спутника для научных исследований
Обновлено в 22:39