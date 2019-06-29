Происшествия
В Оренбуржье начался природный пожар на границе с КазахстаномRT на русском вчера в 08:42
В Оренбургской области на приграничной с Казахстаном территории начался пожар, есть угроза населённым пунктам. Власти готовятся к эвакуации населения одного из сёл, сообщили в региональном главке МЧС России.
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Сильный пожар на границе Казахстана с Новотроицком: село Хабарное готовят к эвакуации
Вестирама.рувчера в 07:03
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