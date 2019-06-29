Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с КазахстаномRT на русском вчера в 08:42

В Оренбургской области на приграничной с Казахстаном территории начался пожар, есть угроза населённым пунктам. Власти готовятся к эвакуации населения одного из сёл, сообщили в региональном главке МЧС России.
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В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет

РИА Новостивчера в 12:12

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

RT на русскомвчера в 13:07

Сильный пожар на границе Казахстана с Новотроицком: село Хабарное готовят к эвакуации

Вестирама.рувчера в 07:03

Снята угроза распространения пожара на село Хабарное под Оренбургом

News.ruвчера в 12:56

Угроза распространения природного пожара на село Хабарное под Оренбургом снята

ТАССвчера в 12:42

Детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара в Оренбуржье

Интерфаксвчера в 09:03

Минобороны направило самолёт в Оренбуржье для тушения природного пожара

Говорит Москвавчера в 11:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:09, Вашингтон
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Хоккей

«Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева

Похоже Торонто и Оттава предварительно договорились об обмене Никиты Зайцева на Коди Сеси.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Спорт

Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

Обновлено вчера в 10:08
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар

Обновлено вчера в 20:18
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Минобороны получит на вооружение новейший миномёт «Дрок»

Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии

В Казахстане на месторождении Тенгиз местные рабочие устроили забастовку, после чего избили своих коллег-арабов.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено вчера в 21:42
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл похудела после родов

Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь

Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Здоровье

В Благовещенске с 1 по 3 июля полностью отключат водоснабжение

Водоснабжение отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено вчера в 21:36
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем

Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие

Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР

Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Общество

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции

Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
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