Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с КазахстаномRT на русском 08:42

В Оренбургской области на приграничной с Казахстаном территории начался пожар, есть угроза населённым пунктам. Власти готовятся к эвакуации населения одного из сёл, сообщили в региональном главке МЧС России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет

РИА Новости12:12

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

RT на русском13:07

Сильный пожар на границе Казахстана с Новотроицком: село Хабарное готовят к эвакуации

Вестирама.ру07:03

Снята угроза распространения пожара на село Хабарное под Оренбургом

News.ru12:56

Угроза распространения природного пожара на село Хабарное под Оренбургом снята

ТАСС12:42

Детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара в Оренбуржье

Интерфакс09:03

Минобороны направило самолёт в Оренбуржье для тушения природного пожара

Говорит Москва11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика

Освобожденного из плена украинца задержала СБУ

Радоваться освобождению из плена Дмитрию Великому пришлось недолго – по словам освобожденного, к нему ворвались вооруженные автоматами люди, сбив с ног отца, после чего ими было предъявлено удостоверение сотрудников СБУ.
Обновлено в 11:36
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.
Обновлено в 18:25
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner

Министерство юстиции США запросило документы, касающиеся процедуры сборки самолета Boeing-787 Dreamliner, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено в 01:37
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде

Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек

В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Автоспорт

Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»

Обновлено в 13:39
Политика

Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Здоровье

Диетолог рассказала, как получать с пищей «витамин молодости» Е

Обновлено в 13:00
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Сотрудники бара унизили девушку за рассказ о домогательствах

Обновлено в 19:35
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Лена Хромина закрутила роман после развода

Обновлено в 18:20
Культура

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Фильм студии Walt Disney "Аладдин" стал самым успешным в карьере популярного голливудского актера Уилла Смита.
Обновлено в 19:18
Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Подросток умер после вечеринки в Подмосковье

В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на G20

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное